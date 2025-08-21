ТСН у соціальних мережах

Суспільство
48
1 хв

У кремовому капелюсі і блакитному пальті: елеантна королева Камілла приїхала на кінні перегони

Королева Камілла приїхала сьогодні на Йоркський іподром, де відвідає перегони.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність привітав віце-лорд-намісник Північного Йоркшира Кріс Легард після прибуття королеви на другий день фестивалю Ебор на іподромі Йорка.

Королева була одягнена в білу квіткову сукню від улюбленої королівської дизайнерки Fiona Clare, кремовий капелюх і блакитне пальто з поясом на талії, а взута в бежеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла зробила укладання і виразний макіяж, одягла улюблені перлинні сережки з діамантовим розсипом і перлинний чокер з діамантовою застібкою, а до пальта пришпилила брошку з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови.

Між кольоровими каменями на брошці є літери з діамантами, які складають слово «Мінору». Мінору був одним із найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII. 1909 року він був одним із найкращих лошат у країні, і його перемога в Епсомі зробила Берті першим монархом, що править, який виграв Дербі.

А декількома днями раніше королева була помічена папараці з дочкою та онукою в шотландському селі Баллатер під час шопінгу.

