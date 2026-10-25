ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

У кремовому костюмі-трійці і з елегантним кольє: прем'єр-міністерка Італії продемонструвала ефектний аутфіт

Джорджа Мелоні зробила ставку на світлий діловий аутфіт, який доповнила красивою прикрасою на шиї.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у пресконференції після завершення саміту Європейської ради у Брюсселі.

Політикиня продемонструвала там гарний образ. На ній був костюм кремового відтінку, який складався з двобортного жакета вільного крою із золотистими ґудзиками, жилета з V-подібним вирізом і широких штанів зі стрілками.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Аутфіт прем’єрки доповнювали молочні гостроносі туфлі-човники на шпильках. Шию вона прикрасила масивним золотистим кольє з декоративними елементами у формі листочків. На руках Джорджи були каблучки.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Мелоні уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж з рожевою помадою і французький манікюр.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі-трійці кольору моко отримала нагороду.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie