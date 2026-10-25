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У кремовому костюмі-трійці і з елегантним кольє: прем'єр-міністерка Італії продемонструвала ефектний аутфіт
Джорджа Мелоні зробила ставку на світлий діловий аутфіт, який доповнила красивою прикрасою на шиї.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у пресконференції після завершення саміту Європейської ради у Брюсселі.
Політикиня продемонструвала там гарний образ. На ній був костюм кремового відтінку, який складався з двобортного жакета вільного крою із золотистими ґудзиками, жилета з V-подібним вирізом і широких штанів зі стрілками.
Аутфіт прем’єрки доповнювали молочні гостроносі туфлі-човники на шпильках. Шию вона прикрасила масивним золотистим кольє з декоративними елементами у формі листочків. На руках Джорджи були каблучки.
Мелоні уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж з рожевою помадою і французький манікюр.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі-трійці кольору моко отримала нагороду.