У кремовому костюмі-трійці і золотому чокері: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті НАТО
Італійська політикиня завжди ретельно підбирає луки для робочих виходів.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті НАТО в Гаазі.
На груповому фото глав держав та урядів НАТО пані Мелоні постала в діловому аутфіті. На ній був елегантний кремовий костюм-трійка, який складався з двобортного жакета з золотими ґудзиками, жилета і штанів-палацо.
Лук прем’єрка доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках і з ремінцями. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із кораловою помадою і прикрасила шию золотим чокером.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на вечерю напередодні саміту НАТО одягла діловий чорний костюм, який доповнила гостроносими чорними туфлями і чорною сумкою на ланцюжку.