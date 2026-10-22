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У кремовому костюмі й сережках-ланцюжках: Олена Зеленська виступила на Українському жіночому конгресі
Перша леді обрала стриманий діловий образ для участі в ювілейному заході, присвяченому жіночому лідерству та рівності.
Олена Зеленська взяла участь у десятому Українському жіночому конгресі. Цьогоріч подія об’єднала понад 45 українських та іноземних спікерів і спікерок на семи дискусійних платформах.
Для заходу перша леді обрала елегантний костюм світлого кремового відтінку, який складався з подовженого жакета з широкими лацканами й широких штанів зі стрілками. Під жакетом на ній була сіра сорочка із застебнутим коміром. Вбрання Зеленська поєднала з темними туфлями.
Образ Олена доповнила золотистими сережками-ланцюжками. Волосся вона уклала м’якими хвилями і зробила макіяж з помадою рожевого відтінку.
Зеленська виступила за трибуною, а згодом долучилася до спільного фотографування з учасницями й учасниками конгресу.
Нагадаємо, Олена Зеленська у чорній вітрівці, широких джинсах і кедах відвідала Черкащину.