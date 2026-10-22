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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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387
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1 хв

У кремовому костюмі й сережках-ланцюжках: Олена Зеленська виступила на Українському жіночому конгресі

Перша леді обрала стриманий діловий образ для участі в ювілейному заході, присвяченому жіночому лідерству та рівності.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у десятому Українському жіночому конгресі. Цьогоріч подія об’єднала понад 45 українських та іноземних спікерів і спікерок на семи дискусійних платформах.

Для заходу перша леді обрала елегантний костюм світлого кремового відтінку, який складався з подовженого жакета з широкими лацканами й широких штанів зі стрілками. Під жакетом на ній була сіра сорочка із застебнутим коміром. Вбрання Зеленська поєднала з темними туфлями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Олена доповнила золотистими сережками-ланцюжками. Волосся вона уклала м’якими хвилями і зробила макіяж з помадою рожевого відтінку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська виступила за трибуною, а згодом долучилася до спільного фотографування з учасницями й учасниками конгресу.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорній вітрівці, широких джинсах і кедах відвідала Черкащину.

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