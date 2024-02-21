У кремовому костюмі та в компанії мами: Емілія Кларк отримала орден із рук принца Вільяма

Емілія Кларк стала кавалером Ордену Британської імперії під час церемонії вступу на посаду у Віндзорському замку. Її нагородили як співзасновницю організації SameYou, яка допомагає людям відновлюватися після черепно-мозкових травм. Емілія двічі мала внутрішньочерепний крововилив.

Орден їй вручив принц Уельський Вільям. Також кавалером ордена стала її мати Дженніфер Кларк.

Емілія приїхала на церемонію в кремовому короткому жакеті та спідниці міді, доповнивши образ чорними туфлями з круглими носами та стразами на них. Вона зібрала волосся в низький пучок і прикріпила до нього чорний бант, а також одягла сережки з діамантами та зробила легкий денний макіяж.

Емілія Кларк / Фото: Getty Images

Її мама Дженніфер була в молочному пальті, із золотим ланцюжком на шиї та широкою золотою каблучкою на пальці. Жінки сфотографувалися біля Віндзорського замку після церемонії.

Емілія Кларк з мамою Дженніфер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям нещодавно повернувся до Лондона з Норфолка, щоб відвідати церемонію BAFTA, а також провести кілька робочих заходів у Віндзорі.

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