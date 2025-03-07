У кремовому луку та туфлях-човниках: принцеса Беатріс вперше з'явилася на публіці після других пологів

Разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці принцеса Йоркська відвідала благодійний вечір Borne's Wonderland Gala, присвячений дослідженню недоношеності. Нещодавно Беатріс стала покровителькою організації.

До Музею Вікторії та Альберта принцеса Беатріс приїхала в жакеті з поясом на талії і бантами на грудях, прикрашеними перлами та спідницею міді кремового кольору від Self-portrait, була взута в нюдові туфлі-човники на підборах із застібками навколо щиколотки Jennifer Chamandi, а в руках у неї був клатч до тону від Roger Vivier.

Беатріс уклала свої темні локони м'якими хвилями, зробила виразний макіяж і одягла маленькі сережки-кільця.

Її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці був в елегантному чорному костюмі та краватці-метелику, білій сорочці та взутий у замшеві туфлі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Вони відвідали вечір, де збирали кошти на дослідження в галузі профілактики передчасних пологів — проблема, близька до принцеси Беатріс, оскільки її друга донька Афіна народилася на місяць раніше передбачуваного терміну.

Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

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