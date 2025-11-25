ТСН у соціальних мережах

Суспільство
96
2 хв

У кремовому пальті-кімоно, рубінових рукавичках і картатих туфлях: Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку

Перша леді США у красивому образі зустріла різдвяне дерево біля Білого дому.

Автор публікації
Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп біля Білого дому зустріла головний атрибут свята, що наближається, — різдвяну ялинку. Це щорічна традиція, яка знаменує початок святкового сезону в резиденції президента США.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дерево привезли з ферми Korson’s Tree Farms у Мічигані на зеленому візку, прикрашеному різдвяними вінками і запряженому двома кіньми.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді оглянула ялинку, поспілкувалася з кучерами, які були одягнені у чорні фраки, метелики, білі сорочки і чорні капелюхи-циліндри.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Ялинку встановлять у президентському парку. Урочиста церемонія запалення вогнів відбудеться 4 грудня, на якій буде присутній президент США Дональд Трамп. Ще одну ялинку поставлять у Блакитній кімнаті. За традицією, дружина президента сама вибиратиме прикраси для неї.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Пані Трамп зустрічала різдвяне дерево в елегантному пальті-кімоно кремового відтінку з широкими рукавами довжини три чверті від Dior. Талію вона підкреслила таким самим поясом. На Меланії також була молочна трикотажна сукня міді і шкіряні високі рубінові рукавички.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила картатими гостроносими туфлями на високих шпильках від Manolo Blahnik. Пані Трамп зробила гарну зачіску з локонами і макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланію Трамп сфотографували в аеропорту Північної Кароліни. На ній була куртка верблюжого кольору, шоколадний светр і шоколадні шкіряні штани.

