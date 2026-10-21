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У кремовому пальті, рукавичках та тіарі: родичка короля Чарльза зачарувала образом на бенкеті
80-річна герцогиня Глостерська Біргітта була присутня на державному бенкеті у Віндзорському замку вчора ввечері.
Захід був організований для султана Оману, який перебуває з триденним візитом у Великій Британії.
Герцогиня приїхала на вечерю в елегантному кремовому довгому пальті з трьома великими ґудзиками і рукавами три чверті та високих білих рукавичках, а в руках тримала прямокутний клатч. Вона також наділа тіару, як і решта жінок королівської родини, а на шиї мала розкішне кольє з діамантами та іншим великим фіолетовим каменем і діамантові сережки-цвяшки у вухах.
Біргітта зробила свою фірмову зачіску та виразний макіяж.
Раніше ми показували, які образи для цього бенкету обрали королева Камілла та принцеса Уельська Кейт.