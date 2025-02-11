У кремовому пальті та шапці-біні: Меган Маркл сяяла в новому зимовому образі на Invictus Games

Меган Маркл і принц Гаррі приїхали з Ванкувера до Вістлера другого дня Invictus Games.

Подружжя взяло участь у вечорі привітань у Вістлері – місті, яке розділяє "Ігри нескорених" із Ванкувером.

Меган з'явилася на публіці в кремовому максіпальті Calina від Mackage із переробленого пуху, носила чорні джинси-скіні, чорний светр із високою горловиною та чорну шапку-біні. Вона додала до образу м'які рукавички Moncler та масивні чоботи на шнурівці.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі були присутні на дебютному змаганні зі скелетону на Invictus Games, також принц виступив перед публікою.

"Дякую всім вам величезне за любов і підтримку цих неймовірних спортсменів. Ви всі прийшли сюди, знаючи, що замерзнете, тож дякую вам за підтримку!", — сказав Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Ігри" продовжаться до 16 лютого, до кінця цього тижня. Учора, нагадаємо, Сасекські відвідали баскетбольний матч і сходили на керлінг.

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