У кремовому пальті та улюбленому хутряному капелюсі: королева Камілла сходила на службу з королем Чарльзом

Королева Камілла / © Getty Images

Подружжя, яке проводить у своєму заміському маєтку в Норфолку зимові канікули, сходило на недільну службу до церкви Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Це був перший спільний вихід королівського подружжя після появи на службі на Різдво.

77-річний монарх одягнув елегантне коричневе пальто від Anderson & Sheppard, яке він носить останні 40 років, щоб протистояти зимовому холоду в Норфолку, де температура у ці вихідні опустилася до -1 градуса Цельсія.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

А 78-річна королева Камілла мала неймовірний вигляд елегантно, супроводжуючи свого чоловіка в кремовому пальті від Fiona Сlare, замшевих чоботях до колін Russell Bromley та капелюсі з хутряним оздобленням від Lockhatters. Також на руках у Камілли були шкіряні рукавички Ede&Ravenscroft і в руках маленька чорна сумка від Chanel.

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, на різдвяній службі королева з'явилася на публіці вся у червоному. Вона поєднувала пальто з крислатим капелюхом і мала чудовий і святковий вигляд.