У кремовому пальті з хутром: красива Карла Бруні на вечірці Gucci у Парижі

Вчора ввечері 55-річна Карла була гостею закритої вечері, організованої Домом Gucci у готелі Ritz у Парижі. На захід Бруні приїхала у кремовому пальті з хутряним коміром та поясом на талії, доповнивши лук класичними чорними туфлями-човниками на підборах. У руках вона тримала маленьку чорну сумку на бамбуковій ручці.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Карла зробила гарне укладання хвилями та насичений макіяж з акцентом на блискучі тіні на повіках та матовою помадою нафарбувала губи. Мала дуже гарний вигляд.

Також на Паризькому тижні моди Бруні відвідала показ весняної колекції 2023 року Giorgio Armani Prive Haute Couture. Тоді перед камерами вона з'явилася в чорному топі з сіткою та штанях-дудочках, туфлях на підборах і зі сріблястим клатчем у руках.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Також у Франції Карла Бруні побувала на шоу Christian Dior у Парижі, куди приїхала у сірій сукні-накидці від Dior, під якою була чорна водолазка, її талію підкреслював тонкий сірий ремінець, до образу вона підібрала чорні колготи у сітку та туфлі-човники з принтом та на підборах.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Карла Бруні та Карлі Клосс / Фото: Getty Images

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