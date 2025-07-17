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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У кремовому вбранні і перлинних прикрасах: імператриця Масако перед чаюванням зустрічала гостей

Японська імператриця у світлому ансамблі зустрічала гостей у своїй резиденції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Японії Нарухіто і його дружина імператриця Масако зустрічали в Імператорському палаці бельгійську принцесу Астрід та її чоловіка принца Лоренца, які з офіційним візитом відвідали Токіо. Імператорська родина влаштувала для них чаювання.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Масако з’явилася там в елегантному аутфіті. На ній було вбрання кремового відтінку, яке складалося з жакета з виточками та сукні міді вільного силуету. Взута вона була у кремові шкіряні туфлі на низьких підборах.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператриця зібрала волосся у низький пучок і прикрасила вуха великими перлинними сережками.

Нагадаємо, імператриця Масако у світло-салатових штанях і пастельному жакеті з принтом побувала на кінних перегонах.

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