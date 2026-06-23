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У кремовому жакеті та білих штанях: 87-річна королева Софія відвідала конференцію
Королева Софія відвідала місто в Ла-Манчі, щоб дати старт ключовій науковій конференції з боротьби з бічним аміотрофічним склерозом, в оточенні сотень місцевих жителів, які виявляють до неї щиру любов.
Королева Софія відвідала провінцію Альбасете, щоб взяти участь у заході, включеному до її соціальної та наукової програми. У знаменитому готелі La Posada del Sol у місті Ла-Рода королева Софія відкрила 3-й Міжнародний конгрес з бокового аміотрофічного склерозу (БАС) імені Маноло Барроса.
Цей міжнародний захід об'єднав провідних експертів, дослідників, медичних працівників та асоціації пацієнтів із загальною метою: сприяти медичним дослідженням, обміну знаннями та підвищувати поінформованість про нейродегенеративне захворювання, яке досі невиліковне.
Після прибуття до міста мати короля Філіпа VI, була тепло та привітно зустрінута місцевими жителями. Вона широко усміхалася і була дуже привітна, вітаючи десятки місцевих жителів, які зібралися за огорожами та розмахували іспанськими прапорами. Для свого візиту в Ла-Манчу королева одягла елегантне літнє вбрання, що складається з білих штанів, блузки в тон і лляного жакету ніжного кремового відтінку. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах та сумочкою до тону. Софія тримала в руках невелику кремову сумку, на шиї було кілька прикрас, браслети на зап'ястях і каблучки на пальцях. Королева була дуже привітною та люб'язною з публікою.
Раніше минулого тижня 87-річна королева Софія у яскравому жакеті та на підборах сходила на фламенко.