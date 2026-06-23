У кремовому жакеті та білих штанях: 87-річна королева Софія відвідала конференцію

Королева Софія / © Getty Images

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Королева Софія відвідала провінцію Альбасете, щоб взяти участь у заході, включеному до її соціальної та наукової програми. У знаменитому готелі La Posada del Sol у місті Ла-Рода королева Софія відкрила 3-й Міжнародний конгрес з бокового аміотрофічного склерозу (БАС) імені Маноло Барроса.

Цей міжнародний захід об'єднав провідних експертів, дослідників, медичних працівників та асоціації пацієнтів із загальною метою: сприяти медичним дослідженням, обміну знаннями та підвищувати поінформованість про нейродегенеративне захворювання, яке досі невиліковне.

Королева Софія / © Getty Images

Після прибуття до міста мати короля Філіпа VI, була тепло та привітно зустрінута місцевими жителями. Вона широко усміхалася і була дуже привітна, вітаючи десятки місцевих жителів, які зібралися за огорожами та розмахували іспанськими прапорами. Для свого візиту в Ла-Манчу королева одягла елегантне літнє вбрання, що складається з білих штанів, блузки в тон і лляного жакету ніжного кремового відтінку. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах та сумочкою до тону. Софія тримала в руках невелику кремову сумку, на шиї було кілька прикрас, браслети на зап'ястях і каблучки на пальцях. Королева була дуже привітною та люб'язною з публікою.

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Раніше минулого тижня 87-річна королева Софія у яскравому жакеті та на підборах сходила на фламенко.

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