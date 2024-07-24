У кремовому жакеті і футболці: віцепрезидентка США Камала Гарріс із племінницями поїла морозива у зірковому магазині

Камала Гарріс сходила разом зі свїми племінницями на відкриття магазину морозива відомої моделі.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс завітала на відкриття магазину з морозивом Smize and Dream Тайри Бенкс. Туди вона прийшла разом зі своїми внучатими племінницями Амарою та Лілою (доньки племінниці Камали – Міни Гарріс). Обслуговувала політикиню сама зіркова модель.
Віцепрезидентка була одягнена у кремовий кремовий жакет, базову білу футболку і чорні штани зі стрілками, які вона доповнила чорними туфлями-човниками.
Свій аутфіт Камала доповнила укладанням із локонами, макіяжем із помадою шоколадного відтінку, золотим ланцюжком на шиї і золотими сережками з перлами у вухах. До лацкану жакета вона прикріпила брошку у вигляді американського прапора.
Дівчатка були одягнені у сукні – одна з квітковим принтом, інша у смужку.
Нагадаємо, раніше ми розглянули стиль Камали Гарріс: що вона носить на роботу, якому взуттю надає перевагу і які полюбляє прикраси.
До слова, Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів і запропонував висунути кандидаткою від Демократів на них віцепрезидентку США Камалу Гарріс.
Читайте також:
- У діловому костюмі і на шпильках: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході у Білому домі
- У твідовому жакеті та атласній блузці: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході у Лос-Анджелесі
- У костюмі гранатового кольору та атласній блузці: гарний образ віцепрезидентки США Камали Гарріс