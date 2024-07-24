У кремовому жакеті і футболці: віцепрезидентка США Камала Гарріс із племінницями поїла морозива у зірковому магазині

Камала Гарріс сходила разом зі свїми племінницями на відкриття магазину морозива відомої моделі.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс завітала на відкриття магазину з морозивом Smize and Dream Тайри Бенкс. Туди вона прийшла разом зі своїми внучатими племінницями Амарою та Лілою (доньки племінниці Камали – Міни Гарріс). Обслуговувала політикиню сама зіркова модель.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Тайра Бенкс, Камала Гарріс із племінницями / Фото: Associated Press

Віцепрезидентка була одягнена у кремовий кремовий жакет, базову білу футболку і чорні штани зі стрілками, які вона доповнила чорними туфлями-човниками.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Камала доповнила укладанням із локонами, макіяжем із помадою шоколадного відтінку, золотим ланцюжком на шиї і золотими сережками з перлами у вухах. До лацкану жакета вона прикріпила брошку у вигляді американського прапора.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Дівчатка були одягнені у сукні – одна з квітковим принтом, інша у смужку.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розглянули стиль Камали Гарріс: що вона носить на роботу, якому взуттю надає перевагу і які полюбляє прикраси.

До слова, Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів і запропонував висунути кандидаткою від Демократів на них віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

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