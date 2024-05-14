У кремовому жакеті та з вуаллю: красива королева Мері прибула з чоловіком до Норвегії

Поїздка короля Фредеріка X та королеви Мері була запланована на день, коли пара святкує 20-у річницю свого шлюбу.

Мері та Фредерік одружилися 14 травня 2004 року і сьогодні ми згадували найцікавіші факти про цю пару, шлюб, якої, як кажуть експерти, вже давно не такий щасливий, яким був раніше.

Король і королева зустрілися на церемонії зустрічі з королем Норвегії Гаральдом V, королевою Сонею, а також спадковим принцом Гоконом і принцесою Метте-Маріт.

Королева Мері та король Фредерік X та король Гаральд V / Фото: Getty Images

Це другий офіційний візит Мері та Фредеріка за цей місяць після того, як вони зійшли на престол після зречення королеви Маргрете II. Раніше королівське подружжя відвідувало Швецію.

Цього дня королева Мері з'явилася на публіці у короткому молочному жакеті з баскою та тонким поясом та блакитній спідниці з квітковою аплікацією. У руках Мері тримала нюдову сумку, а взута була у світлі туфлі-човники на підборах. Королева доповнила образ блакитним аксесуаром у волоссі з квітами, пір'ям та вуаллю, сережками-висячками з діамантами та перлами, красивою зачіскою та насиченим макіяжем. На грудях у королеви була пришпилена брошка.

Кронпринцеса Мері, кронпринц Гокон та королева Мері / Фото: Associated Press

Її чоловік король Фредерік X був у військовій формі, як і король Гаральд V.

Кронпринцеса Метте-Маріт з'явилася на зустрічі у двоколірній сукні-міді та крислатому капелюсі, а взула туфлі-човники кавового відтінку. А королева Соня одягла яскраве червоне пальто з вишивкою і теж була в капелюсі з широкими крисами.

Королева Мері та король Фредерік X з норвезькою королівською родиною / Фото: Associated Press

Увечері очікується урочистий бенкет, де жінки, мабуть, з'являться в тіарах.

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