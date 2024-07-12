У крислатому капелюсі та ніжно-рожевому вбранні: чарівна Камілла відвідала парламент Уельсу

Для відвідування Уельсу Її Величність обрала одну зі своїх найулюбленіших і найдорожчих прикрас.

Король Чарльз та королева Камілла відвідали Сенедд — парламент Уельсу, щоб вшанувати 25-річчя валлійської деволюції.

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / Фото: Getty Images

Опинившись у залі, король та королева зустрілися з лідерами партій та парламенту, також для них зіграла Маред П'ю-Еванс, призначена королівською арфісткою – це був перший виступ дівчини на новій посаді.

Ще захід включав поетичні читання та виступи хору.

Під час свого візиту до Сенедда король — колишній принц Уельський — виголосив свою першу промову валлійською мовою як монарх. Її опублікували в акаунті палацу.

"За останні двадцять п'ять років Сенедд став більше ніж просто символом. Це стало невід'ємною частиною життя Уельсу. Озираючись назад на останню чверть століття довгого шляху нашої історії, я щиро вітаю вас – longyfarchiadau mawr – з усім, чого ви досягли".

Для своєї появи в Уельсі королева обрала вбрання ніжно-рожевого відтінку — сукню-пальто від улюбленого бренду Anna Valentine, яку носила в поєднанні з крислатим капелюхом, бежевими туфлями та кількома улюбленими прикрасами. Також до цього образу королева додала чокер із перлами та діамантами, вартість якого становить 65 тисяч доларів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Але Камілла додала до образу ще один аксесуар — сумку Lady Dior, яку бренд присвятив принцесі Діані. З нею королева з'являється кілька днів поспіль.

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