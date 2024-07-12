У крислатому капелюсі та ніжно-рожевому вбранні: чарівна Камілла відвідала парламент Уельсу

Для відвідування Уельсу Її Величність обрала одну зі своїх найулюбленіших і найдорожчих прикрас.
Король Чарльз та королева Камілла відвідали Сенедд — парламент Уельсу, щоб вшанувати 25-річчя валлійської деволюції.
Опинившись у залі, король та королева зустрілися з лідерами партій та парламенту, також для них зіграла Маред П'ю-Еванс, призначена королівською арфісткою – це був перший виступ дівчини на новій посаді.
Ще захід включав поетичні читання та виступи хору.
Під час свого візиту до Сенедда король — колишній принц Уельський — виголосив свою першу промову валлійською мовою як монарх. Її опублікували в акаунті палацу.
"За останні двадцять п'ять років Сенедд став більше ніж просто символом. Це стало невід'ємною частиною життя Уельсу. Озираючись назад на останню чверть століття довгого шляху нашої історії, я щиро вітаю вас – longyfarchiadau mawr – з усім, чого ви досягли".
Для своєї появи в Уельсі королева обрала вбрання ніжно-рожевого відтінку — сукню-пальто від улюбленого бренду Anna Valentine, яку носила в поєднанні з крислатим капелюхом, бежевими туфлями та кількома улюбленими прикрасами. Також до цього образу королева додала чокер із перлами та діамантами, вартість якого становить 65 тисяч доларів.
Але Камілла додала до образу ще один аксесуар — сумку Lady Dior, яку бренд присвятив принцесі Діані. З нею королева з'являється кілька днів поспіль.
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