У кроптопі і максіспідниці: королева Максима з дочками і чоловіком сходила на перегони

Королева Максима з дочками / © Getty Images

Після літньої відпустки в Греції королівська родина зустрічає новий робочий рік відвідинами Гран-прі в Зандворті. Це перший публічний захід короельської родини Нідерландів після тривалого відпочинку.

Королева Максима приїхала на перегони у білому кроптопі без рукавів, зверху накинула молочний кардиган та одягла асиметричну спідницю з градієнтом від грецького бренду Zeus+Dione. Помаранчевий колір також є в бамбуковій сумці від грецької дизайнерки сумок Марини Рафаель. Взута Максима була в сандалі з ремінцем навколо великого пальця.

Принцеса Аріана, королева Максима, принцеса Алексія та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Образ Її Величності доповнювали великі сережки від JAR Paris у вигляді виноградного листя, кілька браслетів на зап’ястях, годинник на чорному шкіряному ремінці, легкий макіяж на обличчі та волосся вона розплутала.

Спадкова принцеса Амалія одягла костюм, що складався з жилета та штанів, зверху накинула замшевий плащ із гардеробу своєї матері, та доповнила образ замшевими кросівками Adidas.

Середня дочка королівського подружжя — принцеса Алексія — одягла топ із відвертою лінією декольте від Sandro і короткі шорти від цього бренду, зверху на ній був подовжений блейзер і взула вона високі замшеві чоботи.

Королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія (ліворуч) / © Associated Press

А наймолодша принцеса Аріана була в джинсах і блузці в синьо-білу смужку від Max Mara.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має вілла королівської родини у Греції, де вони провели літню відпустку.

