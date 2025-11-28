- Дата публікації
У кроптопі і спідниці з квітами: новий красивий образ Іванки Трамп
Донька Іванки Трамп — справжня модниця. Кожен її вихід — стильний та ефектний.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram фото свого нового гарного аутфіту, у якому вона з’явилася на зустрічі з подругами.
Перед об’єктивом фотокамери донька президента постала у чорному вбранні із золотистим квітковим принтом від бренду Destree. Воно складалося з кроптопа без рукавів і довгої спідниці.
Образ Трамп доповнила золотистими туфлями з квадратним мисом і з сумкою бежевого відтінку. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах. Вуха Іванка прикрасила сережками у вигляді квітів, а на руці був браслет.
