У кроптопі та класичних штанях: стильна принцеса Марія-Олімпія прийшла на модне шоу

Принцеса приїхала на показ Carolina Herrera у рамках Нью-Йоркського тижня моди, який відбувся у Музеї американського мистецтва Вітні.

Марія-Олімпія приїхала на показ у жовтому кроптопі в квітковий принт, до якого підібрала чорні штани-сопілки з високою талією та широким поясом. Взута вона була в чорні босоніжки на пласкій підошві, а в руках тримала маленький жовтий клатч.

Манікюр у принцеси був у світлому відтінку, а коротке волосся ідеально укладене. Також Марія-Олімпія зробила непомітний макіяж, який носить завжди.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, показ Carolina Herrera також відвідала португальська модель Сара Сампайо. Вона приїхала на модне шоу у мінісукні та показала декольте.

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