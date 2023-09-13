У кроптопі та класичних штанях: стильна принцеса Марія-Олімпія прийшла на модне шоу

27-річна грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала модне шоу у Нью-Йорку.
Принцеса приїхала на показ Carolina Herrera у рамках Нью-Йоркського тижня моди, який відбувся у Музеї американського мистецтва Вітні.
Марія-Олімпія приїхала на показ у жовтому кроптопі в квітковий принт, до якого підібрала чорні штани-сопілки з високою талією та широким поясом. Взута вона була в чорні босоніжки на пласкій підошві, а в руках тримала маленький жовтий клатч.
Манікюр у принцеси був у світлому відтінку, а коротке волосся ідеально укладене. Також Марія-Олімпія зробила непомітний макіяж, який носить завжди.
Нагадаємо, показ Carolina Herrera також відвідала португальська модель Сара Сампайо. Вона приїхала на модне шоу у мінісукні та показала декольте.
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