У кроптопі та леопардових штанях: леді Амелія Віндзор сходила в кіно

Леді Амелія Віндзор знову в заголовках світських хронік.

Молодша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, яка посідає 43-те місце в порядку успадкування британського престолу і точно ніколи не стане королевою, з'явилася на новому світському заході.

Амелія відвідала спеціальний показ фільму "Джой" у Soho House у Лондоні. Це британська драма режисера Бена Тейлора. Сюжет фільму присвячений реальній історії про першу у світі дитину, народжену шляхом екстракорпорального запліднення.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Для виходу на публіку дівчина обрала короткий оливковий топ, леопардові штани з високою талією та поясом кольору марсала та взула грубі чорні черевики. Британська аристократка традиційно зробила макіяж без макіяжу та одягла кілька браслетів на зап'ястя, а також була без манікюру.

Нагадаємо, раніше ми показували образ Амелії Віндзор на Лондонському тижні моди.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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