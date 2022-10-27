У кроптопі та максіспідниці: леді Амелія Віндзор на вечірці у Лондоні

Двоюрідна онучата племінниця королеви Єлизавети II відвідала світський захід у Лондоні.
Леді Амелія Віндзор відвідала вечірку з нагоди відкриття Longchamp New Bond Street Reopening Party у столиці Великої Британії.
27-річна Амелія приїхала на паті одягнена в помаранчевий кроптоп, чорну спідницю-максі та кофту з широкими рукавами на блискавці, поєднуючи вбрання з помаранчевою сумкою в принт та біло-чорно-жовтогарячими кросівками.
Леді Амелія також доповнила образ численними золотими браслетами та каблучками та кількома ланцюжками на шиї. Волосся розпустила і зробила традиційно легкий макіяж на обличчі.
А нещодавно ми показували, як леді Амелія Віндзор сяяла на подіумі під час Лондонського тижня моди. 27-річна аристократка вийшла на подіум на показі Zeynep Kartal x Li&Fung, продемонструвавши три луки з весняно-літньої колекції 2023 року.
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