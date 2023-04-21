У кроптопі та мініспідниці: леді Амелія Віндзор на бьютіпрезентації

Леді Амелія Віндзор відвідала презентацію нового бальзаму Premium BB Beauty Balm від корейського бренду з догляду за шкірою Dr. Jart у Лондоні.

27-річна королівська особа відвідала вечірку з нагоди запуску засобів догляду за шкірою. Для світського виходу дівчина обрала чорний укорочений топ з обробкою зі штучного хутра та мініспідницю з деніму в складку та з масивною пряжкою. Амелія була без колгот і взута у високі чорні чоботи зі шкіри, а в руці тримала мініатюрну сумку від Valentino, з якою з'являлася на публіці декількома днями раніше.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Макіяж на її обличчі був мінімальним, волосся розпущене, у вухах були золоті сережки-кільця.

Минулого року леді Амелію назвали "найкрасивішим членом королівської родини", а в рейтингу вона обігнала Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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