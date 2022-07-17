У кроптопі та штанях-клеш: Джей Ло сфотографували біля танцювальної студії

Джей Ло знову приїхала до танцювальної студії, де зазвичай проходять її репетиції перед шоу. 52-річна співачка була одягнена у вкорочену вугільно-сіру толстовку з мішкуватими рукавами та штани-кльош із геометричним малюнком. Взута співачка була в чорно-білі кросівки, а в руках несла свою улюблену склянку з розсипом каміння.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Волосся Джен зібрала у високий пучок, а на обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри. Співачка виходила зі свого розкішного білого автомобіля Bentley, а біля студії на неї вже чекали фотографи.

Раніше цього тижня Дженніфер Лопес також зазнімкували репортери дорогою до студії. Тоді співачка була одягнена в лосини з крокодилячим принтом та укорочену кофту і взута в кросівки.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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