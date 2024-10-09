У кросівках і майже без макіяжу: Сару Йоркську заскочили папараці в Лондоні

Колишня дружина принца Ендрю, яка живе з ним в одному будинку, звідки вони не хочуть з'їжджати всупереч волі короля Чарльза, була одягнена у повсякденну чорну спідницю та темно-зелену толстовку на блискавці та жакет до тону зверху. В руках у Сари була містка сумка теж зеленого кольору, а взута вона була в замшеві кросівки від Chanel. У герцогині було розпущене волосся, на обличчі практично не було макіяжу, а у вухах невеликі золоті сережки.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Також Сара відвідала штабквартиру благодійної організації боротьби з раком Prevent Breast Cancer у Манчестері. Цього разу на ній була кольорова блузка та яскраво-синій джинсовий жакет, а також чорна спідниця середньої довжини. Цього разу Сара Йоркська зробила виразний макіяж з акцентом на очах, волосся розпустила і заправила за вуха, а з прикрас одягла золоті сережки та кілька браслетів.

Під час свого візиту герцогиня розповіла, як мамографія врятувала їй життя.

"Завдяки мамографії я сьогодні тут", — сказала герцогиня Йоркська. "Тому я не можу переоцінити, наскільки важливо, щоб жінки приходили на планові прийоми, якби їх не викликали", — сказала Сара на заході. Я не з чуток знаю, як це — чути слова "рак грудей" і дізнаватися, що тобі доведеться поставити діагноз, який змінить твоє життя, пройти курс лікування та відновлення. Усі бояться цієї новини, але я вважаю себе одним із щасливчиків, бо мій рак був виявлений на ранній стадії під час планової мамографії, що означало, що мій прогноз був сприятливим”, — розповіла Сара.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Раніше герцогиня розповідала, що сходити на мамографію їй наполегливо рекомендувала сестра Джейн.

Після власної боротьби з раком Сара об'єднала зусилля з благодійною організацією, щоб допомогти просунути її роботу та зібрати 600 000 фунтів стерлінгів для Національної академії візуалізації молочної залози.

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