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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
1 хв

У кросівках і костюмі кольору вершкового масла: новий вихід Бріжит Макрон у Мароко

Перша леді Франції поєднала у своєму аутфіті класику зі зручністю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон і княгиня Шарлін

Бріжит Макрон і княгиня Шарлін / © Getty Images

Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Мароко разом із княгинею Шарлін відвідала захід «Безпека на воді» у «Морському центрі Альберта II». Подія організована Фондом княгині.

Книгиня Шарлін і Бріжит Макрон / © Getty Images

Книгиня Шарлін і Бріжит Макрон / © Getty Images

Дружина президента з’явилася там у білій сорочці з коміром-стійкою і класичному костюмі трендового кольору вершкового масла, який складався з подовженого жакета з чіткою лінією плечей і прямих вузьких штанів зі стрілками.

Вбрання Бріжит вирішила скомбінувати зі зручними бежево-білими кросівками. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску, зробила традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями.

Бріжит Макрон і княгиня Шарлін / © Getty Images

Бріжит Макрон і княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державній вечері у Мароко сяяла у білосніжній сукні з кейпом від бренду Dior.

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Дата публікації
Кількість переглядів
600
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