У кросівках і з песиком на повідку: королеву Максиму помітили папараці на прогулянці

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Реклама

Королева Нідерландів Максима здивувала, бо вирішила 15 квітня сходити на шопінг. На ній небуло жодної тіари чи кутюрного одягу, а лише невимушений образ під час шопінгу у магазині De Bijenkorf. Максиму помітили на площі Дам із покупками в руці, а також вона вела на повідку свого песика на ім'я Мамбо.

Одягла королева зручний вовняний костюм темного кольору від Massimo Dutti, який включав жакет і широкі штани. Також на ній була блакитна сорочка та кросівки. Образ Максима доповнили окуляри-авіатори від Ray-Ban, а також невелика синя сумка від Marni. Волосся королева зібрала в низький хвіст.

Королева Максима / © Getty Images

Звичайно, поблизу була й охорона королеви, але в іншому це була напрочуд звичайна прогулянка, якої королівським особам часто не вистачає.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images