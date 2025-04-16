У кросівках і з песиком на повідку: королеву Максиму помітили папараці на прогулянці

Королева Нідерландів Максима здивувала, бо вирішила 15 квітня сходити на шопінг. На ній небуло жодної тіари чи кутюрного одягу, а лише невимушений образ під час шопінгу у магазині De Bijenkorf. Максиму помітили на площі Дам із покупками в руці, а також вона вела на повідку свого песика на ім'я Мамбо.
Одягла королева зручний вовняний костюм темного кольору від Massimo Dutti, який включав жакет і широкі штани. Також на ній була блакитна сорочка та кросівки. Образ Максима доповнили окуляри-авіатори від Ray-Ban, а також невелика синя сумка від Marni. Волосся королева зібрала в низький хвіст.
Звичайно, поблизу була й охорона королеви, але в іншому це була напрочуд звичайна прогулянка, якої королівським особам часто не вистачає.