У крислатому капелюсі та вбранні від Oscar de la Renta: королева Максима відвідала церемонію

Королева Максима — дружина чинного монарха Нідерландів короля Віллема-Александра — відвідала церемонію підписання музичної угоди «Більше гармонії в суспільстві», яка відбулася в місті Керкраді.
Протягом останніх п'яти років усі учні початкової школи у муніципалітетах Брюнссум, Ландграф та Керкраді мали змогу здобувати музичну освіту від професійних викладачів завдяки цій програмі. Тому завдяки продовженню музичної угоди вона тепер стане доступною і для учнів інших муніципалітетів регіону Паркстад Лімбург.
Максима, яка сама є матір'ю трьох дочок, цього особливого дня була в піднесеному настрої і багато фотографувалася з дітьми. На ній було вбрання смарагдового кольору. Зокрема королева носила однотонну сукню від Oscar de la Renta у поєднанні з пальтом з квітковою вишивкою. Також на королеві був крислатий капелюх і туфлі-човники від відомого бренду Gianvito Rossi, в якому також недавно з'явилася на публіці і королева Ранія.