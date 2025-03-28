У крислатому капелюсі та вбранні від Oscar de la Renta: королева Максима відвідала церемонію

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима — дружина чинного монарха Нідерландів короля Віллема-Александра — відвідала церемонію підписання музичної угоди «Більше гармонії в суспільстві», яка відбулася в місті Керкраді.

Протягом останніх п'яти років усі учні початкової школи у муніципалітетах Брюнссум, Ландграф та Керкраді мали змогу здобувати музичну освіту від професійних викладачів завдяки цій програмі. Тому завдяки продовженню музичної угоди вона тепер стане доступною і для учнів інших муніципалітетів регіону Паркстад Лімбург.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Максима, яка сама є матір'ю трьох дочок, цього особливого дня була в піднесеному настрої і багато фотографувалася з дітьми. На ній було вбрання смарагдового кольору. Зокрема королева носила однотонну сукню від Oscar de la Renta у поєднанні з пальтом з квітковою вишивкою. Також на королеві був крислатий капелюх і туфлі-човники від відомого бренду Gianvito Rossi, в якому також недавно з'явилася на публіці і королева Ранія.

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Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images