У кумедних беретах: брат Кейт Міддлтон показав фото із сином на руках

З цієї нагоди іменинник вийшов на зв'язок із шанувальниками та поділився милим знімком зі своїм маленьким сином Ініго.

Це не перше фото батька та сина, але обличчя дитини брат принцеси Уельської, як і раніше, не показує. Він тримає малюка на руках і обидвоє вони одягнені у чорні берети на головах.

"Підхожі берети на мій день народження. В оточенні сім'ї, друзів і, звичайно, моїх собак ❤️", — написав у підписі Джеймс.

Первісток Джеймса та його дружини Алізе Тевене народився восени 2023 року. Сім'я веде досить скромний спосіб життя і рідко викладає фотографії на публіку.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у березні 2023 року, коли принцеса Уельська розповіла про свій діагноз, її брат Джеймс підтримав її, опублікувавши їхнє дитяче фото в Instagram.

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