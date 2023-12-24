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У кумедній краватці і на тлі ялинки: Букінгемський палац показав, яким буде різдвяне звернення короля

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У кумедній краватці і на тлі ялинки: Букінгемський палац показав, яким буде різдвяне звернення короля

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх Британії вперше виголосить святкове послання на фоні живого дерева.

Якщо для нас традиційно чекати на різдвяне звернення президента країни, то британці ж чекають появи свого монарха. Протягом останніх 70 років до них зверталася королева Єлизавета II, а тепер її місце зайняв син – новообраний король Великої Британії Чарльз III.

Цього року для короля буде друге звернення до нації і напередодні Різдва Букінгемський палац показав перший кадр із записаного святкового ролика. По фото помітно, що Чайльз намагається відійти від засад своєї матері і, як затятий екоактивіст, вирішив виступити на тлі живої ялинки в горщику, яка потім буде висаджена в ґрунт.

Також помітно, що ялинка і незвичайно прикрашена, адже на ній екологічні прикраси: скляні кульки, сушені апельсини, стрічки, папір та шишки. Також ялинка прикрашена різнокольоровими ліхтариками. Свою промову він скаже стоячи, і цього року місцем для неї стане зал Букінгемського палацу, що веде на знаменитий балкон, на задньому плані можна побачити Меморіал королеви Вікторії.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вбрання короля теж хочеться відзначити, адже для звернення до нації він вибрав синій картатий костюм, білу сорочку та кумедну краватку з маленькими кактусами. У нагрудній кишені він мав хустку у блакитний горох.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що минулого року звернення Чарльза було записано у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де поховані його батьки – королева Єлизавета II та принц Філіп.

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Дата публікації
Перегляди
283
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