У кумедному капелюсі з пером: як королева Єлизавета II їздила на елітні змагання

14 квітня 1962 року королева Єлизавета II відвідувала щорічні змагання з кінного триборства в Бадмінтон-гаус.

36-річна Єлизавета була в сукні з принтом і на ґудзиках з невеликим V-подібним вирізом, на голові у неї був капелюх з довгим пером, а на шиї вона мала намисто з трьох перлинних ниток. Перли королева любила та носила все життя. Поверх сукні на королеві було пальто, і вона була у рукавичках. На пальті було пришпилено кілька квіткових брошок.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як донька королеви – принцеса Анна – відвідувала ці самі змагання, коли їй було 12 років. Кадр було зроблено цього ж року, але лише 12 квітня.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Верховою їздою майбутня королева Єлизавета захоплювалася з дитинства, а в молодості навіть брала участь верхи на коні у різних урочистих церемоніях.

Читайте також: