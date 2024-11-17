У купальниках та в басейні: якою була княгиня Шарлін двадцять років тому

Княгиня Шарлін відома не лише тим, що є дружиною князя Монако Альбера II та матір'ю двох його дітей.
До зустрічі з Альбером Шарлін Віттсток була професійною спортсменкою. Вона південноафриканська чемпіонка з плавання брасом та брала участь в Олімпійських іграх.
У ті роки майже на всіх фото Шарлін була зображена або в купальниках, або в спортивному одязі на змаганнях. Ми зібрали кілька архівних знімків, щоби пригадати, якbq вигляд vала княгиня двадцять років тому.
Це фото було знято для журналу South African Sports Illustrated у листопаді 2001 року у Південній Африці.
Того ж 2001 року Шарлін познайомилася з принцом Альбером на чемпіонаті з плавання Mare Nostrum в Монако. А через п'ять років 2006 року дівчина супроводжувала його на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор в Турині.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали вам про пари, які познайомилися на Олімпійських іграх.
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