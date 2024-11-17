У купальниках та в басейні: якою була княгиня Шарлін двадцять років тому

Княгиня Шарлін відома не лише тим, що є дружиною князя Монако Альбера II та матір'ю двох його дітей.

До зустрічі з Альбером Шарлін Віттсток була професійною спортсменкою. Вона південноафриканська чемпіонка з плавання брасом та брала участь в Олімпійських іграх.

Шарлін Віттсток / Фото: Getty Images

У ті роки майже на всіх фото Шарлін була зображена або в купальниках, або в спортивному одязі на змаганнях. Ми зібрали кілька архівних знімків, щоби пригадати, якbq вигляд vала княгиня двадцять років тому.

Шарлін Віттсток / Фото: Getty Images

Це фото було знято для журналу South African Sports Illustrated у листопаді 2001 року у Південній Африці.

Шарлін Віттсток / Фото: Getty Images

Того ж 2001 року Шарлін познайомилася з принцом Альбером на чемпіонаті з плавання Mare Nostrum в Монако. А через п'ять років 2006 року дівчина супроводжувала його на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор в Турині.

Шарлін Віттсток / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали вам про пари, які познайомилися на Олімпійських іграх.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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