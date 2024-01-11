У купальнику на пляжі: Зару Тіндалл із чоловіком та друзями заскочили на відпочинку

Зара Тіндалл та її чоловік Майк перебувають зараз в Австралії.

Подружжя відвідало Австралію та завітало на захід Magic Millions, а потім їх бачили на відпочинку на пляжі з Начо Фігерасом та Дельфіною Блак'є – друзями принца Гаррі та Меган Маркл. Начо часто грає у поло із герцогом Сассекським.

Папараці сфотографували Зару на пляжі в купальнику, а бренд budgysmuggler у купальнику якого дочка принцеси Анни прогулювалася пляжем, розмістили у своєму акаунті в Instagtam фотографію Зари.

Розслаблена мати трьох дітей Зара, одягла бікіні за 30 фунтів (38 доларів) і мала невимушений вигляд, явно насолоджуючись відпочинком у сонячний день.

Зара і Майк залишилася в Австралії після карнавала Magic Millions Carnival Star Gold Coast, одному з найбагатших і найвідоміших перегонів у країні, де, очевидно, проводять зимові канікули.

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