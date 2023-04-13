У купальнику та в обіймах чоловіка: леді Амелія Спенсер показала, як проводить медовий місяць на Мальдівах

Племінниця принцеси Діани – леді Амелія Спенсер показала, як проводить медовий місяць зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом на Мальдівських островах.

Пара зіграла весілля наприкінці минулого місяця у Південній Африці, продавши право першого весільного знімання відомому глянцю. Після урочистостей молодята вирушили у весільну подорож.

30-річна леді Амелія поділилася романтичними знімками з мальдівського відпочинку у своєму блогу Instagram. Дівчина була в купальнику, а її чоловік продемонстрував своє накачане тіло в самих чорних шортах. Також подружжя позувало зі своїм спорядженням для підводного плавання та показало свій сніданок у басейні.

"Перші кілька днів нашого чарівного медового місяця ☀️️ @coco_resorts #cocomoments", — підписала пост дівчина.

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Ще леді Амелія показала, як позувала в кількох купальниках, у басейні і як вони з Грегом займалися дайвінгом, а хтось їм зробив барвисті фотографії під водою.

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