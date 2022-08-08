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У купальнику від бренду сестри: Кортні Кардашян продемонструвала струнку фігуру

У купальнику від бренду сестри: Кортні Кардашян продемонструвала струнку фігуру

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У купальнику від бренду сестри: Кортні Кардашян продемонструвала струнку фігуру

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

43-річна зірка реаліті під час відпочинку показала підтягнуту фігуру у чорному купальнику.

Кортні Кардашян опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку. Позувала вона на яхті.

На першій світлині зірка реаліті постала у чорному купальнику, рятувальному жилеті і чорних довгих рукавичках.

Кортні Кардашян / © Instagram Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

А на іншому фото Кардашян у чорному суцільному купальнику на змійці від бренду її сестри Кім - SKIMS - продемонструвала струнку фігуру.

Кортні Кардашян / © Instagram Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

"Я люблю озерне життя", - написала під фото Кортні.

Нагадаємо, минулого разу Кардашян вихвалялася сексуальними формами у леопардовому купальнику 

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