У купальнику від бренду сестри: Кортні Кардашян продемонструвала струнку фігуру

43-річна зірка реаліті під час відпочинку показала підтягнуту фігуру у чорному купальнику.
Кортні Кардашян опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку. Позувала вона на яхті.
На першій світлині зірка реаліті постала у чорному купальнику, рятувальному жилеті і чорних довгих рукавичках.
А на іншому фото Кардашян у чорному суцільному купальнику на змійці від бренду її сестри Кім - SKIMS - продемонструвала струнку фігуру.
"Я люблю озерне життя", - написала під фото Кортні.
Нагадаємо, минулого разу Кардашян вихвалялася сексуальними формами у леопардовому купальнику
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