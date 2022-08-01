У купальнику з принтом "віши": Кендалл Дженнер похизувалася стрункою фігурою

Модель опублікувала світлини з відпочинку.
Кендалл Дженнер відправилась у відпустку і потішила фоловерів цікавими знімками звідти.
На фото модель постала у стильному біло-червоному купальнику від Fruity Booty з принтом у клітинку "віши" з фурнітурою у вигляді білих пластикових сердечок.
Кендалл похизувалася стрункою фігурою великим планом.
Ще Дженнер продемонструвала літній лук у кольоровій сукні та солом'яному капелюсі.
Нагадаємо, модель часто папараці фотографують на вулицях міста у лосинах. У такому вигляді Дженнер ходить на заняття пілатесом.
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