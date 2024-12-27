У купальнику з рюшами і мініспідниці: Іванка Трамп показала пляжне фото

Іванка відпочиває з родиною у теплих краях.
Іванка Трамп потішила фоловерів в Instagram знімком із різдвяної відпустки, яку вона проводить у теплих краях разом із родиною.
На фото вона позувала на пляжі спиною до фотокамери. На ній був купальник із принтом та рюшами на бретельках, а також кремова мініспідниця з флористичним орнаментом, яка підкреслила її стрункі ноги. У руці Трамп тримала солом'яний капелюх.
В Іванки було розпущене волосся і вона загадково дивилася в бік.
Нагадаємо, Іванка Трамп у білій сукні з оголеними плечами сфотографувалася з чоловіком і дітьми.
Читайте також:
- У сукні з оголеним плечем: Іванка Трамп із чоловіком сходила на музичний фестиваль
- У сукнях з принтами і ділових жакетах: Іванка Трамп показала ефектні луки
- У смугастому сарафані з білим поясом: Іванка Трамп зі старшим сином з'явилася на спортивному заході