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У купальних костюмах у басейну: брат принцеси Діани опублікував їхній милий дитячий знімок
Брат принцеси Діани знову поділився новим фото зі своєю старшою сестрою.
Граф Чарльз Спенсер опублікував у своєму Instagram фотографію, зроблену у 60-х роках. На ній зазнімкований він і його старша сестра леді Діану Спенсер, вони обидвоє в купальних костюмах, а леді Ді ще й у шапочці для плавання.
«Давним-давно, влітку, біля басейну в нашому будинку дитинства, Парк-гаусі в Сандрінгемі, ми з Діаною гордо демонстрували наші значки плавання (пришиті до наших купальних костюмів).
Їх нам (мізерно) вручала місіс Ленсдаун, досить грізна, але дуже талановита інструкторка з плавання, яка приїжджала до нас щороку.
Ми ніколи не виходили із цього басейну», — написав під фотографією Чарльз.
Граф Спенсер досить часто ділиться з публікою якимись архівними сімейними знімками і особливо часто показує фото своєї сестри Діани, їхні дитячі фото.
Нагадаємо, ми днями згадували, як молода принцеса Уельська відпочивала із синами на морі.