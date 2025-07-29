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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У купальних костюмах у басейну: брат принцеси Діани опублікував їхній милий дитячий знімок

Брат принцеси Діани знову поділився новим фото зі своєю старшою сестрою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер та принцеса Діана

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер опублікував у своєму Instagram фотографію, зроблену у 60-х роках. На ній зазнімкований він і його старша сестра леді Діану Спенсер, вони обидвоє в купальних костюмах, а леді Ді ще й у шапочці для плавання.

«Давним-давно, влітку, біля басейну в нашому будинку дитинства, Парк-гаусі в Сандрінгемі, ми з Діаною гордо демонстрували наші значки плавання (пришиті до наших купальних костюмів).

Їх нам (мізерно) вручала місіс Ленсдаун, досить грізна, але дуже талановита інструкторка з плавання, яка приїжджала до нас щороку.

Ми ніколи не виходили із цього басейну», — написав під фотографією Чарльз.

Чарльз Спенсер та леді Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер та леді Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Спенсер досить часто ділиться з публікою якимись архівними сімейними знімками і особливо часто показує фото своєї сестри Діани, їхні дитячі фото.

Нагадаємо, ми днями згадували, як молода принцеса Уельська відпочивала із синами на морі.

Принцеса Діана із сином Гаррі, 80-ті / © Getty Images

Принцеса Діана із сином Гаррі, 80-ті / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Марі Шанталь Міллер / © Getty Images

Марі Шанталь Міллер / © Getty Images

княгиня Шарлін / © Getty Images

княгиня Шарлін / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Кароліна і княгиня Грейс Келлі / © Getty Images

Принцеса Кароліна і княгиня Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

княгиня Шакрлін / © Getty Images

княгиня Шакрлін / © Getty Images

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