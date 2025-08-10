У купальнику біля басейну: рідкісне фото княгині Монако Грейс Келлі

Грейс Келлі / © Associated Press

Фото було зроблено біля басейну готелю Monte Carlo Beach, 8 вересня 1972 року, під час естафети Inter Family, в якій родина Монако посіла друге місце.

Тоді княгині Монако було 42 роки. На ній був суцільний купальник у принт на бретельках, її волосся розпущене, Грейс була без головного убору від сонця. На той момент княгиня та її чоловік князь Монако Реньє III вже виховували трьох дітей — сина Альбера та двох дочок — принцес Стефанію та Кароліну.

Грейс Келлі / © Associated Press

До речі, нещодавно ми показували інше фото з відпустки княжої сім’ї, на якому Грейс Келлі мала неймовірно стильний вигляд в блакитній максісукні з квітковим принтом без рукавів, таким самим головним убором, що закриває її волосся від сонця та взута у білі балетки.

Грейс Келлі з дітьми на відпочинку / © Associated Press