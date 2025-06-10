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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

У купальнику та шортах: принцеса Євгенія опублікувала рідкісне фото з відпочинку

Британська принцеса дозволила шанувальникам зазирнути у залаштунки свого життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Йоркська Євгенія — одна з онучок покійної королеви Єлизавети II — поділилася новими фото із синами Августом та Ернестом. Вона показала фотографії з відпочинку біля океану і на одному з них була зазнімкована в купальнику.

Фото зроблено зі спини та на ньому Євгенія у суцільному купальнику, в якому на спині бретельки хрест-навхрест, а також білих шортах. Вона стоїть у воді та тримає сина за руку.

Принцеса Євгенія та її діти / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та її діти / © Instagram принцеси Євгенії

На інших фото з блогу в Instagram 35-річної принцеси показано її сина та кілька красивих пейзажів.

«Океан — найбільше диво світу», — підписала фото Євгена.

Син принцеси Євгенії / © Instagram принцеси Євгенії

Син принцеси Євгенії / © Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

Попри те, що королівські особи намагаються приховувати подробиці свого відпочинку і не з’являтися на публіці в подібних образах, папараці все ж таки неодноразово їх фотографували в купальниках. Образи принцеси Діани в купальниках з відпочинку ми показували раніше.

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

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