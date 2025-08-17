У купальнику в принт ромашок: рідкісне фото княгині Грейс Келлі на відпочинку

Грейс Келлі / © Associated Press

Цей кадр, який ми знайшли в королівських архівах, було знято 4 липня 1969 року, в самий пік літнього сезону відпусток. На знімку княгиня Монако Грейс Келлі насолоджується відпочинком у Монако.

На Грейс блакитний суцільний купальник у великий квітковий принт білих ромашок і із зав’язкою на грудях, на голові білий капелюх, на обличчі темні окуляри від сонця, а в руках княгиня несе склянку соку.

Через кілька років Грейс Келії також зазнімкували в купальнику на відпочинку 1972 року. Фото було зроблено біля басейну готелю Monte Carlo Beach під час естафети Inter Family, в якій родина Монако посіла друге місце. Тоді княгині Монако було 42 роки і на ній також був суцільний купальник.

