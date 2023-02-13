У куртці Chanel за 453 тисячі гривень: Шарлотта Казірагі відвідала прем'єру фільму

Онука княгині Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі, яка є 11-ю в черзі на престол Монако, відвідала прем'єру нового документального фільму "Вартові Планети".

Фільм режисера Жана-Альбера Левра розповідає історію горбатого кита, викинутого на берег. Перед камерами фотографів Казіраги з'явилася разом зі своїм братом П'єром, його дружиною та дядьком князем Альбером II.

Шарлотта Казіраги та князь Альбер II (у центрі) / Фото: Getty Images

Єдина донька принцеси Кароліни Ганноверської, дочки Грейс Келлі, вибрала для світського виходу аутфіт від Chanel. На ній була чорна куртка з телячої шкіри, вартість якої становить близько 12 тисяч доларів (або понад 453 тисячі гривень), її Шарлотта поєднувала з чорними широкими штанями. Казіраги розпустила своє каштанове волосся, зробила непомітний макіяж і трохи підкреслила губи. В руках вона тримала фіолетову сумку від Chanel.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Наразі 36-річна Шарлотта вагітна третьою дитиною. Це буде друге спільне маля для неї та її чоловіка Дмитра Рассама. Раніше в січні знаменитість відвідувала показ Chanel на Паризькому тижні моди, де публіка вперше помітила її округлий живіт.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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