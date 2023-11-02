У куртці кольору гакі та джинсах-кльош: принцеса Кейт з Вільямом приїхали до Шотландії

Принцеса Кейт та принц Вільям сьогодні прибули з візитом до Шотландії.

Їхні Високості, які в Шотландії мають титули герцога та герцогині Ротсейських приїхали, щоб зустрітися з організаціями, що підтримують сільські громади, і тими, хто займається наданням психологічної підтримки молодим людям за допомогою доступу до природи та практичного навчання.

Кейт і Вільям у Шотландії / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям побували в організації Outfit Moray, удостоєної нагороди, яка пропонує програми навчання на свіжому повітрі.

Подружжя сьогодні було одягнене в куртки кольору гакі. На Кетрін була куртка в клітинку в поєднанні з чорним светром з високою горловиною і чорні джинси-кльош, взута принцеса була в коричневі грубі черевики. У неї було класичне укладання локонами, денний макіяж на обличчі, сережки-кільця у вухах та каблучки на пальцях.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц Вільям теж був у куртці та темно-синіх штанях, він одягнув сорочку та зверху кардиган і взув світло-коричневі черевики.

Королівська пара приєдналася до команди благодійної організації у початковій школі Бургхеда, де вони особисто спостерігали за тренуванням на гірських велосипедах та навіть приєдналися до них самі.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

А вчора Кейт у смугастому джемпері та штанах кльош відвідала спільноту для татусів та дітей "Dadvengers" в Арнос-Гроув у Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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