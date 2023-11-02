У куртці кольору гакі та джинсах-кльош: принцеса Кейт з Вільямом приїхали до Шотландії

Принцеса Кейт та принц Вільям сьогодні прибули з візитом до Шотландії.
Їхні Високості, які в Шотландії мають титули герцога та герцогині Ротсейських приїхали, щоб зустрітися з організаціями, що підтримують сільські громади, і тими, хто займається наданням психологічної підтримки молодим людям за допомогою доступу до природи та практичного навчання.
Кейт та Вільям побували в організації Outfit Moray, удостоєної нагороди, яка пропонує програми навчання на свіжому повітрі.
Подружжя сьогодні було одягнене в куртки кольору гакі. На Кетрін була куртка в клітинку в поєднанні з чорним светром з високою горловиною і чорні джинси-кльош, взута принцеса була в коричневі грубі черевики. У неї було класичне укладання локонами, денний макіяж на обличчі, сережки-кільця у вухах та каблучки на пальцях.
Принц Вільям теж був у куртці та темно-синіх штанях, він одягнув сорочку та зверху кардиган і взув світло-коричневі черевики.
Королівська пара приєдналася до команди благодійної організації у початковій школі Бургхеда, де вони особисто спостерігали за тренуванням на гірських велосипедах та навіть приєдналися до них самі.
А вчора Кейт у смугастому джемпері та штанах кльош відвідала спільноту для татусів та дітей "Dadvengers" в Арнос-Гроув у Лондоні.
Читайте також: