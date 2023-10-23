У куртці кольору гакі та широких штанях: інфанта Софія з батьками та сестрою на публічному заході

Цими вихідними інфанта Софія відвідувала кілька заходів разом із членами своєї родини.

Інфанта разом зі старшою сестрою принцесою Леонор та батьками – королевою Летицією та королем Філіпом VI відвідали Арроес, Піона та Канданалу, які були удостоєні звання "Найкращі астурійські села 2023 року", наступного дня після вручення нагороди "Принцеса Астурійська" у Вільявісьосе.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

16-річна дівчина з'явилася на публіці в куртці кольору гакі з кишенями, молочних штанях-кльош, білих кедах, а також джемпері кольору морської хвилі. Софія розпустила довге волосся, трохи підкреслила тушшю вії і мала гарний вигляд.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Раніше на врученні премій "Принцеса Астурійська" інфанта Софія з'явилася у чорно-білій вечірній сукні та в гостроносих слінгбеках.

Інфанта Софія з сестрою та бабусею / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми вже розповідали, хто така інфанта Софія і чому її називають "запасною" принцесою.

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