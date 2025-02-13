У куртці з гербом України: принц Гаррі підтримав українську команду на Invictus Games

Герцог Сассекський залишиться на "Іграх нескорених" до неділі, 16 лютого, і відвідає церемонію завершення.
Принц відвідав біатлонний захід у третій день Invictus Games 2025 в Олімпійському парку Вістлера в Канаді. Він сфотографувався з українською командою та вболівальниками, які підняли вгору прапор України.
Окрім куртки з гербом України принц Гаррі був у сірій шапці-біні та сонцезахисних окулярах із дзеркальними лінзами. Він мав радісний вигляд, навіть попри те, що його дружина Меган залишила Вістлер і повернулася у вівторок до дітей до Каліфорнії.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як принц Гаррі жорстоко пожартував над Меган Маркл перед публікою під час "Ігор".
Читайте також:
- У дутій куртці та чорних штанях: Меган Маркл сходила з чоловіком на керлінг
- У блейзері та джинсах кльош: Меган Маркл сходила з Гаррі на баскетбол
- Злилися у поцілунку: Меган і Гаррі викликали фурор на трибунах церемонії відкриття Invictus Games