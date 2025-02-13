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У куртці з гербом України: принц Гаррі підтримав українську команду на Invictus Games

У куртці з гербом України: принц Гаррі підтримав українську команду на Invictus Games

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський залишиться на "Іграх нескорених" до неділі, 16 лютого, і відвідає церемонію завершення.

Принц відвідав біатлонний захід у третій день Invictus Games 2025 в Олімпійському парку Вістлера в Канаді. Він сфотографувався з українською командою та вболівальниками, які підняли вгору прапор України.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Окрім куртки з гербом України принц Гаррі був у сірій шапці-біні та сонцезахисних окулярах із дзеркальними лінзами. Він мав радісний вигляд, навіть попри те, що його дружина Меган залишила Вістлер і повернулася у вівторок до дітей до Каліфорнії.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як принц Гаррі жорстоко пожартував над Меган Маркл перед публікою під час "Ігор".

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