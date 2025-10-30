- Дата публікації
У куртці, джинсах та кросівках: княгиня Шарлін здійснила поїздку до Грузії з важливою місією
Княгиня Шарлін відвідала Грузію як президентка Федерації регбі Монако.
Її Світлість приїхала, щоб зустрітися з молодіжною збірною Монако до 16 років, яка зараз перебуває на тренувальних зборах в країні.
Під час свого візиту княгиня Шарлен відвідала семінар з надання першої допомоги, організований Грузинським Червоним Хрестом спільно з Фондом княгині Шарлін із Монако, а потім переглянула товариські ігри збірної.
Цього разу Шарлін з’явилася на публіці в короткій куртці Akris, широких джинсах і кросівках Hermes. Під пісковою курткою Шарлін виднівся білий трикотажний джемпер з високою горловиною.
Декількома днями раніше цього тижня княгиня Монако в пісковому костюмі та нюдових туфлях відвідала кінологічний центр. На заході Шарлін супроводжував її брат.