Суспільство
158
1 хв

У куртці, джинсах та кросівках: княгиня Шарлін здійснила поїздку до Грузії з важливою місією

Княгиня Шарлін відвідала Грузію як президентка Федерації регбі Монако.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її Світлість приїхала, щоб зустрітися з молодіжною збірною Монако до 16 років, яка зараз перебуває на тренувальних зборах в країні.

Під час свого візиту княгиня Шарлен відвідала семінар з надання першої допомоги, організований Грузинським Червоним Хрестом спільно з Фондом княгині Шарлін із Монако, а потім переглянула товариські ігри збірної.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цього разу Шарлін з’явилася на публіці в короткій куртці Akris, широких джинсах і кросівках Hermes. Під пісковою курткою Шарлін виднівся білий трикотажний джемпер з високою горловиною.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Декількома днями раніше цього тижня княгиня Монако в пісковому костюмі та нюдових туфлях відвідала кінологічний центр. На заході Шарлін супроводжував її брат.

