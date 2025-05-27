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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

У куртці кольору деніму та окулярах від сонця: стильний принц Жак з’явився з батьком на перегонах

Його Світлість Князь Монако Альбер II взяв свого сина — спадкоємця на Гран-прі Формули-1 в Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II та принц Жак

Князь Альбер II та принц Жак / © Getty Images

Його Світлість був зображений за кермом спорткара, а його син Жак сидів поряд з ним. Юний принц був одягнений у синю куртку кольору деніму та білий лонгслів, на обличчі у нього були сонцезахисні окуляри Ray Ban.

Принц Жак і князь Альбер II / © Getty Images

Принц Жак і князь Альбер II / © Getty Images

На Гран-прі Формули-1 завітала і княгиня Монако Шарлін. Княгиня була цього дня одягнена у яскраво-червону смугасту блузку, червоні штани зі стрілками та взута у червоні туфлі-човники на підборах.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Того ж дня, але тільки ввечері княжа пара вже без дітей була присутня на Гала-вечері на честь Гран-прі Формули-1. На заході Шарлін сяяла у білій сукні в підлогу.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

А також там була помічена принцеса Олександра з бойфрендом.

Принцеса Олександра з бойфрендом / © Getty Images

Принцеса Олександра з бойфрендом / © Getty Images

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