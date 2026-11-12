У куртці кольору хакі і замшевих чоботях на підборах: Меланія Трамп вирушила до Алабами

Меланія Трамп / © Associated Press

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Меланію Трамп папараці зазнімкували на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд, звідки вона вирушила літаком до Форт-Ракера в Алабамі. Компанію їй склала друга леді США Уша Венс — дружина віцепрезидента Джей Ді Венса.

Меланія Трамп / © Associated Press

Для поїздки Меланія обрала образ у стилі кежуал з нотками мілітарі. Вона одягла темно-коричневий трикотажний джемпер із високою горловиною і прямі штани схожого відтінку, які заправила у темно-коричневі замшеві чоботи на стійких підборах. Зверху перша леді одягла куртку кольору хакі з накладними кишенями і куліскою на талії.

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Меланія Трамп / © Associated Press

У Меланії було укладання з локонами і насичений макіяж з чітко підкресленими бровами, персиковими рум’янами і рожевою помадою.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Пізніше Меланію Трамп та Ушу Венс зазнімкували після прибуття до регіонального аеропорту Дотан у штаті Алабама. Там вони поспілкувалися з представниками військового командування.

Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс для поїздки обрала чорний кардиган, темно-сині штани і чорні балетки. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Меланія Трамп у замшевому бомбері і сукні кольору вершкового масла приїхала до Луїзіани.

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