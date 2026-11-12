ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

У куртці кольору хакі і замшевих чоботях на підборах: Меланія Трамп вирушила до Алабами

Перша леді США обрала для поїздки стильний образ кежуал з нотками мілітарі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланію Трамп папараці зазнімкували на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд, звідки вона вирушила літаком до Форт-Ракера в Алабамі. Компанію їй склала друга леді США Уша Венс — дружина віцепрезидента Джей Ді Венса.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Для поїздки Меланія обрала образ у стилі кежуал з нотками мілітарі. Вона одягла темно-коричневий трикотажний джемпер із високою горловиною і прямі штани схожого відтінку, які заправила у темно-коричневі замшеві чоботи на стійких підборах. Зверху перша леді одягла куртку кольору хакі з накладними кишенями і куліскою на талії.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

У Меланії було укладання з локонами і насичений макіяж з чітко підкресленими бровами, персиковими рум’янами і рожевою помадою.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Пізніше Меланію Трамп та Ушу Венс зазнімкували після прибуття до регіонального аеропорту Дотан у штаті Алабама. Там вони поспілкувалися з представниками військового командування.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс для поїздки обрала чорний кардиган, темно-сині штани і чорні балетки. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Меланія Трамп у замшевому бомбері і сукні кольору вершкового масла приїхала до Луїзіани.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie