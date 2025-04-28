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У куртці-косусі та кедах: княгиня Шарлін побувала на велозмаганнях
Княгиня Шарлін та князь Альбер III відвідали спортивний захід у Монако.
Князь та княгиня Монако побували на 11-й благодійній велогонці COCC Ride, організованій велосипедним клубом Champagne & Oyster у Монако на користь Фонду княгині Шарлін.
Понад сто учасників подолали відстань від Сен-Тропе до Монако у дружній та довірчій атмосфері. Князь Альбер II і сам сів на велосипед, щоб супроводжувати велосипедистів упродовж кількох кілометрів.
Знімками авторства княжого фотографа Еріка Матона поділились у Instagram.
Шарлін приїхала в шкіряній короткій куртці-косусі та вузьких чорних штанях-сопілочках, а взута була в білі кеди Adidas.
Нагадаємо, днями княжа пара повернулася з Ватикану, де вони відвідали похорон Пари Римського Франциска.