У куртці-косусі та кедах: княгиня Шарлін побувала на велозмаганнях

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Князь та княгиня Монако побували на 11-й благодійній велогонці COCC Ride, організованій велосипедним клубом Champagne & Oyster у Монако на користь Фонду княгині Шарлін.

Понад сто учасників подолали відстань від Сен-Тропе до Монако у дружній та довірчій атмосфері. Князь Альбер II і сам сів на велосипед, щоб супроводжувати велосипедистів упродовж кількох кілометрів.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Знімками авторства княжого фотографа Еріка Матона поділились у Instagram.

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Шарлін приїхала в шкіряній короткій куртці-косусі та вузьких чорних штанях-сопілочках, а взута була в білі кеди Adidas.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, днями княжа пара повернулася з Ватикану, де вони відвідали похорон Пари Римського Франциска.