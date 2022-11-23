У кутюрній сукні та тіарі Єлизавети II: королева Камілла на банкеті в Букінгемському палаці

Королева-консорт Камілла супроводжувала вчора увечері свого чоловіка короля Чарльза III на державному банкеті в Букінгемському палаці. Прийом влаштували на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу, який прибув із візитом до Лондона.

75-річна Камілла одягнула цього вечора синю сукню в підлогу з прозорими мереживними рукавами від Bruce Oldfield Couture, яку доповнила стрічкою Ордену Підв'язки. Саме цю сукню одягала Камілла на знімання фотосесії для журналу Vogue влітку, яку підготували на честь 75-річна тоді ще герцогині Корнуольської.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Свій вечірній аутфіт королева-консорт доповнила розкішною сапфіровою тіарою Георга VI, а також сережками з діамантами та сапфірами і таким самим кольє на шиї. Прикраси Камілла обрала на честь своєї свекрухи королеви Єлизавети II.

Намисто та сережки – були весільним подарунком її дорогого батька, короля Георга VI, коли принцеса виходила заміж за принца Філіпа у листопаді 1947 року. Коштовності були антикварними, датованими вікторіанською епохою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II у сапфіровій тіарі / Фото: Getty Images

Ці величезні сапфіри оточені ореолом із діамантів та з'єднані між собою додатковими одиночними діамантами вагою від 0,8 до 1,5 карата.

Король Чарльз III та королева Камілла з президентом Південно-Африканської Республіки / Фото: Associated Press

Коли королева Єлизавета змінила намисто, вона видалила чотири кластери сапфірів ззаду і переробила один із великих каменів спереду, щоб створити гарну підвіску для намиста, яке Камілла вирішила не одягати цього вечора.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Уельська цього вечора також одягла тіару своєї свекрухи принцеси Діани. Це одна з її найулюбленіших тіар "Вузлики кохання".

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