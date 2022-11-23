У кутюрній сукні та тіарі Єлизавети II: королева Камілла на банкеті в Букінгемському палаці

Королева-консорт Камілла супроводжувала вчора увечері свого чоловіка короля Чарльза III на державному банкеті в Букінгемському палаці. Прийом влаштували на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу, який прибув із візитом до Лондона.
75-річна Камілла одягнула цього вечора синю сукню в підлогу з прозорими мереживними рукавами від Bruce Oldfield Couture, яку доповнила стрічкою Ордену Підв'язки. Саме цю сукню одягала Камілла на знімання фотосесії для журналу Vogue влітку, яку підготували на честь 75-річна тоді ще герцогині Корнуольської.
Свій вечірній аутфіт королева-консорт доповнила розкішною сапфіровою тіарою Георга VI, а також сережками з діамантами та сапфірами і таким самим кольє на шиї. Прикраси Камілла обрала на честь своєї свекрухи королеви Єлизавети II.
Намисто та сережки – були весільним подарунком її дорогого батька, короля Георга VI, коли принцеса виходила заміж за принца Філіпа у листопаді 1947 року. Коштовності були антикварними, датованими вікторіанською епохою.
Ці величезні сапфіри оточені ореолом із діамантів та з'єднані між собою додатковими одиночними діамантами вагою від 0,8 до 1,5 карата.
Коли королева Єлизавета змінила намисто, вона видалила чотири кластери сапфірів ззаду і переробила один із великих каменів спереду, щоб створити гарну підвіску для намиста, яке Камілла вирішила не одягати цього вечора.
Нагадаємо, принцеса Уельська цього вечора також одягла тіару своєї свекрухи принцеси Діани. Це одна з її найулюбленіших тіар "Вузлики кохання".
Читайте також: