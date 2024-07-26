У кутюрній сукні від Dior: розкішна королева Летиція з чоловіком-королем приїхала на Олімпійські ігри

Іспанське королівське подружжя приїхало до Парижа перед церемонією відкриття Олімпійських ігор.
Король Філіп VI та його дружина королева Летиція були присутні вчора на вечері МОК в Луврі, Парижі, перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2024 року, які стартують 26 липня, у п'ятницю.
Її Величність королева обрала для появи на публіці вбрання від французького Модного дому Dior з колекції Haute Couture, що складалося з чорного оксамитового топу з вишивкою, і шовкової спідниці, розшитої стразами і кристалами. Як взуття королева зупинила свій вибір на зручних босоніжках на невисокому підборі також від Dior та маленьку чорну сумку My Dior тримала в руках.
Летиція зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж, одягла сережки-висячки та свою улюблену золоту каблучку Coreterno. Її чоловік король Філіп VI одягнув чорний класичний костюм, смугасту сорочку та червону краватку.
Сьогодні королівське подружжя відвідає урочисту вечерю, яку проводить президент Франції Еммануель Макрон, і завітає на галаконцерт, що відкриває Олімпійські ігри.
Також раніше до Парижа вже приїздила королівська принцеса Анна, яка вперше виїхала за кордон після травми голови.
Нагадаємо, ми зібрали для вас 12 фільмів про спорт та спортсменів, які буде цікаво подивитися напередодні Олімпіади.
Читайте також:
- У чорній сукні від улюбленого бренду: розкішна королева Летиція вийшла у світ
- Підкреслила ноги: 51-річна королева Летиція з'явилася у білій сукні з чорними тюльпанами
- Милі дівчата: іспанські принцеси Леонор та Софія одягли однакові образи на захід