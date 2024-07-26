У кутюрній сукні від Dior: розкішна королева Летиція з чоловіком-королем приїхала на Олімпійські ігри

Король Філіп VI та його дружина королева Летиція були присутні вчора на вечері МОК в Луврі, Парижі, перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2024 року, які стартують 26 липня, у п'ятницю.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Її Величність королева обрала для появи на публіці вбрання від французького Модного дому Dior з колекції Haute Couture, що складалося з чорного оксамитового топу з вишивкою, і шовкової спідниці, розшитої стразами і кристалами. Як взуття королева зупинила свій вибір на зручних босоніжках на невисокому підборі також від Dior та маленьку чорну сумку My Dior тримала в руках.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж, одягла сережки-висячки та свою улюблену золоту каблучку Coreterno. Її чоловік король Філіп VI одягнув чорний класичний костюм, смугасту сорочку та червону краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Сьогодні королівське подружжя відвідає урочисту вечерю, яку проводить президент Франції Еммануель Макрон, і завітає на галаконцерт, що відкриває Олімпійські ігри.

Також раніше до Парижа вже приїздила королівська принцеса Анна, яка вперше виїхала за кордон після травми голови.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми зібрали для вас 12 фільмів про спорт та спортсменів, які буде цікаво подивитися напередодні Олімпіади.

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